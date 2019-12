Motores Carlos Sainz “entusiasmado com a batalha” com a Toyota no ‘Dakar’ Por

Carlos Sainz diz que a equipa X-Raid Mini pode lutar com a Toyota no Rali Dakar para obter a sua terceira vitória na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Duas vezes vencedor do ‘Dakar’, o veterano piloto espanhol aborda pela segunda vez o evento pela formação de Sven Quandt, depois de quatro anos ao serviço da Peugeot, e procura o seu terceiro êxito na prova.

Na edição deste ano Sainz viu esfumarem-se as esperanças de um triunfo na terceira etapa, quando o seu Mini partiu a suspensão dianteira esquerda numa valeta e perdeu cerca de três horas, acabando na 13ª posição o rali que foi ganho por Nasser Al-Attiyah, pela primeira vez aos comandos de um Toyota Hilux.

‘El Matador’ e o seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel esperam ter mais sorte em janeiro, bater a Toyota e dar à X-Raid o seu primeiro êxito no ‘Dakar’ desde 2015.

Segundo classificado no Rali de Marrocos e na Baja Shraqiyah, Carlos Sainz acredita que estará forte na prova que se inicia na Arábia Saudita no próximo mês: “Este último ano foi um passo importante para nós, mesmo se mostramos que temos um carro muito novo. É razoavelmente rápido, mas tem tido alguns problemas absurdos como o ajuste das pressões de pneus”.

“Isto deu-nos muitas dores de cabeça, mas isso foi resolvido e penso que desta vez podemos capitalizar o trabalho deste ano, podendo enfrentar o ‘Dakar’ com mais garantias. Estou bastante entusiasmado com a presente batalha com a Toyota, que é favorita”, sublinha o madrileno.

Sainz chama também a atenção sobre aquilo que poderá ajudar os Buggy Mini na Arábia Saudita: “Trabalhamos no peso do carro, e alguns quilos foram poupados. Outra das vantagens sobre os 4×4 (caso dos Toyota) é que o peso mínimo é menor. Desta vez vamos estar muito mais perto do peso mínimo, o que não sucedeu no último ano. Isso faz-nos pensar que podemos lutar (pela vitória)”.

O espanhol de 57 anos não esquece no entanto que o equilíbrio de poder entre os Mini e os Toyota poderá ser ditado pelo tipo de terreno que o ‘Dakar’ apresentar na sua primeira visita ao Médio Oriente. “A grande dúvida que todos temos é o que iremos encontrar, contrariamente aos últimos anos, quando sabíamos um pouco o que iríamos encontrar”, enfatiza.

Carlos Sainz acredita que a primeira parte da prova será mais favorável à X-Raid: “Aparentemente a primeira semana tem mais estradas com pedras, semelhantes a Marrocos e na segunda semana parece que haverá muita areia, dunas e deserto. Talvez aí seja mais a favor dos 4×4”.