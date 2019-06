Motores Carlos Martins o mais forte no Rali de Monchique Por

Carlos Martins e Daniel Amaral sairam vencedores no Rali Vila de Monchique, quarta prova do Campeonato Sul de Ralis.

A dupla do Mitsibishi Lancer Evolution VII teve de se aplicar na prova do Clube Automóvel do Sul, já que Fernando Peres e José Pedro Silva, em Mitsubishi Lancer Evo IX, lhe deu bastante luta.

Não obstante a pressão feita pela dupla portuense, Carlos Martins acabaria por concluir as sete especiais da prova algarvia com 14,7 segundos de vantagem, e Fernando Peres teve mesmo de se contentar com o segundo posto, com Fernando Teotónio e Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) a subirem ao lugar mais baixo do pódio, depois de terminaram na terceira posição, já a minuto e meio do vencedor.

O lote dos cinco primeiros foi completado por mais dois pilotos bordo de Mitsubishi Lancer Evo IX, Eduardo Antunes e o líder do campeonato, Márcio Marreiros, enquanto Vítor Vilela, em Citroën Saxo Cup, foi o melhor das duas rodas motrizes e sexto classificado da ‘geral’.

O Campeonato Sul de Ralis prossegue a 7 e 8 de setembro em Serpa, cidade-natal de Carlos Martins, com a disputa do Rali Flor do Alentejo, prova organizada pela SAR – Motorismo.