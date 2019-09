Motores Carlos Martins ‘manda em casa’ e vence Rali Flor do Alentejo Por

Carlos Martins e Daniel Amaral foram os vencedores do Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa, quinta prova do Campeonato Sul de Ralis, que se disputou no passado fim de semana naquela região.

A dupla do Mitsubishi Lancer Evo II impôs-se em seis das sete especiais de classificação que compunham o evento, onde o atual líder do campeonato, Márcio Marreiros, não foi além do quinto lugar.

Carlos Martins, que ‘jogava em casa’ – uma vez que é natural de Serpa – só não se impôs na super especial que ‘abriu as hostilidades’, ganha por Fernando Peres e José Pedro Silva, que no seu Mitsubishi Lancer Evo IX terminaram o rali na segunda posição a 1m48,4s do vencedor.

O último lugar do pódio foi para Fernando Teotónio e Luís Ribeiro, que num Mitsubishi Lancer Evo IX terminaram a 1m53,5s de Carlos Martins, numa prova onde Filipe Monteiro e Gonçalo Assunção, em Toyota Corolla, foram os vencedores das duas rodas motrizes.

A próxima e penúltima prova do Campeonato Sul de Ralis – o Rali Muncípio de Albufeira – faz os concorrentes rumares ao Algarve a 12 e 13 de outubro.