Carlos Gonçalves em destaque em Castelo Branco

Carlos Gonçalves e Afonso Gonçalves foram uma das duplas em destaque no Campeonato Centro de Ralis no Rali de Castelo Branco.

A equipa do Peugeot 106 do Team MMA foi quinta na classe X 1-9 na prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco, onde procurou mitigar algumas dificuldades sentidas ao longo do fim de semana.

“Não foi uma prova fácil. Não entramos em excessos e mesmo assim fomos quintos na classe X 1-9 e terminamos em 21º lugar da classificação geral. Em termos de classe vencemos a super especial de sábado à noite”, destaca Carlos Gonçalves.

Para o segundo dia a prioridade do piloto da Maia foi concluir o rali: “Não cometemos erros, o Peugeot 106 esteve bem, sempre a evoluir o mesmo. Mas tenho de confessar que este não é o nosso campeonato, por isso tive de me conter um pouco e terminamos sem problemas”.

E percebe-se a atitude de Carlos Gonçalves, já que no próximo fim de semana estará à partida do Rali de Viana do Castelo e convinha não danificar o carro tendo em vista essa prova.

“É uma prova de que gosto muito. Este ano há umas diferenças para a edição do ano passado. O objetivo é sempre terminar. Espero que este rali tenha troços mais limpos, pois em Castelo Branco foi impressionante a falta de aderência em certas classificativas, devido à tanta terra que encontramos no meio da estrada e que nos obrigou a ‘levantar o pé”, refere o piloto do Team MMA, que no Alto Minho quer andar “concentrado, sem cometer erros” para alcançar os resultados a que se propõe.