Carlos Gonçalves com o “objetivo de terminar” o Rali de Paredes

Carlos Gonçalves alinha no Rali de Paredes com o “objetivo” de concluir a prova pontuável para o Campeonato Norte de Ralis. Meta partilhada pelo seu colega de equipa no TMMA, Pedro Monteiro.

A equipa alinha pela primeira vez com dois Peugeot 106, em vez de apenas um pelo que nesse aspeto a prova do CAMI Motorsport vai ser uma espécie de aprendizagem.

“Desta feita vamos alinhar com os dois Peugeot 106. É mais um desafio para a equipa, na qual esperamos superar. No meu caso, onde vou ter como meu navegador o meu filho Afonso, o objetivo é terminar a prova, pois num rali anterior com este carro, acabamos por ter problemas”, começa por referir Carlos Gonçalves.

O piloto do Team MMA acrescenta: “Para além de terminar é poder lutar por uma posição no pódio em termos de categoria, mas estou a prever que irá ser um ralli difícil, e isso porque, as condições meteorológicas, indicam que não vão ser fáceis, e depois a lista de inscritos que é excelente. Espero poder atingir os objetivos pretendidos”.

Já Pedro Monteiro não esquece “a componente divertimento”, mas enfatiza que a prioridade é “Terminar o rali e fazer o melhor resultado, são estes os meus objetivos, esperando que hão hajam problemas mecânicos.Por outro lado, ao meu lado vou ter neste rali o meu pai como navegador, uma estreia absoluta”.

O rali arranca com a disputa das especiais de Vila Cova de Carros (6,10 km) e a super especial do Kartódromo de Baltar, com 2,04 km. No domingo disputam-se mais dois troços cronometrados a disputar por três vezes: Baltar com 8,42 quilómetros e Alvre, com 10,15 quilómetros de extensão.