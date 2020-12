Nas Notícias “Carlos Cruz é um homem completamente inocente que ficou com a vida destruída” Por

Condenado em 2010 no âmbito do processo Casa Pia, Carlos Cruz avança com um pedido de revisão da sentença, pois acredita que a justiça acabará por lhe dar razão e irá considerá-lo inocente.

“Carlos Cruz vive para isto, para ver o seu nome reabilitado”, contou Ricardo Sá Fernandes, o seu advogado.

Sá Fernandes explica ainda que Carlos Cruz “tem tido várias doenças e aquilo que o mantém vivo é a esperança de ver o seu nome limpo”.

O ex-apresentador avançou, através do advogado, com o pedido no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que irá agora avaliar a sentença.

Trata-se de “um ‘tiro’ que só se dá uma vez” nas instâncias judiciais mas que Carlos Cruz confia que será ‘certeiro’.

O advogado de Carlos Cruz explicou à Lusa que sustenta a sua tese com base na decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH).

Este Tribunal, em 2018, entendeu que “foi violado o princípio do processo equitativo”, depois de a justiça portuguesa não ter levado em conta declarações de Carlos Silvino, ex-motorista da Casa Pia, que já depois da leitura da sentença se retratou com Cruz e outros arguidos deste processo.

A defesa de Carlos Cruz queria que essas declarações e outros documentos fossem tidos em conta mas a justiça nacional recusou. É esta recusa que agora será apreciada pelo STJ.

O ex-apresentador de televisão, recorde-se, chegou a cumprir dois terços da pena, num período de seis anos de cadeia, acabando por sair em liberdade em julho de 2016.