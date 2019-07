Carlos César não volta a candidatar-se a deputado pelo PS nas próximas eleições

O líder parlamentar do PS anunciou hoje que não voltará a ser candidato a deputado nas próximas eleições legislativas, dizendo que a sua opção estava tomada desde 2015 e contribuiu para a renovação política.

Carlos César anunciou a sua demissão no início do jantar de final de legislatura da bancada do PS com a presença do primeiro-ministro, António Costa, da maior parte dos ministros do atual Governo, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e do líder do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

“Não serei candidato a deputado pelo círculo eleitoral pelos Açores, nem por qualquer outro círculo eleitoral, até porque sou um incorrigível açoriano”, declarou.

Carlos César alegou a necessidade de renovação política do PS “após 40 anos de empenhamento político e cívico”.