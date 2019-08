Motores Carlos Barbot e Carlos Silva nas GT4 South European Series em Barcelona Por

Carlos Barbot e Carlos Moreira da Silva vão-se estrear nas GT4 South European Series na prova que terá como ‘palco’ o Circuito da Catalunha-Barcelona a 30 e a 31 de agosto.

Os dois portugueses vão dividir a condução de um Porsche Cayman GT4 Clubsport no evento que termina a parte espanhola da competição organizada pela Race Ready com o apoio da SRO Motorsport.

Fotos: JVDK Photography

Barbot, que iniciou a sua carreira em 1995, quando já tinha 40 anos, tem-se dedicado sobretudo a competições de clássicos, nomeadamente aos comandos de máquinas icónicas dos anos 1970 como os Lola T70, T290 e T280 e Porsche 935 e 911 RSR. O piloto de Gaia viria a conquistar dois títulos nacionais de velocidade de clássicos e participado nas 24 Horas de Daytona, aos comandos de um Porsche 911 GT3 RS.

“Esta é uma oportunidade de experimentar uma nova competição! Tenho vindo a seguir as GT4 South European Series, que tem vindo a crescer ao longo da temporada, tanto em número de participantes como de qualidade”, afirma Carlos Barbot.

O piloto gaiense destaca também que a competição “tem uma projecção mediática elevada, com as transmissões televisivas no Porto Canal. É, também, uma competição que tem em atenção os ‘Gentleman Drivers”, como é o nosso caso, o que é importante, dado que nos dá a possibilidade de lutarmos por bons resultados”.

Já Carlos Silva tem uma carreira mais recente, tendo alinhado na Vodafone Cup By Seat, na década de 2000. As GT4 South European Series vão marcar o seu regresso ao automobilismo. “Basicamente, somos dois amigos que gostam de corridas e olhamos para esta oportunidade nas GT4 South European Series com o intuito de passarmos um fim-de-semana divertido”, refere o piloto.

Carlos Silva refere no entanto que deseja deixar uma boa imagem: “Queremos dar o nosso melhor e mostrar as nossas credenciais numa competição que é o topo no que diz respeito ao automobilismo de pista na Península Ibérica. Estamos seguros de que teremos os meios para podermos ter uma passagem muito positiva por Barcelona”.

Já Diogo Ferrão mostra-se entusiasmado com a entrada de mais uma dupla portuguesa nas GT4 South European Series. “Sabíamos que não podíamos contar apenas com os pilotos portugueses para garantirmos um plantel forte, mas desde o início que tínhamos como objetivo ter um número de lusos significativo”, refere o CEO da Race Ready.

A época de arranque das GT4 South European Series começou em Nogaro, com a tradicional Coupe de Pâques, seguindo-se um evento em Jarama. A próxima ronda realiza-se no Circuit de Barcelona – Catalunya, a 30 e 31 de Agosto, visitando ainda os circuitos do Algarve e Estoril.