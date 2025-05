Nas Notícias Cardiologistas reforçam importância do diagnóstico e tratamento precoce do enfarte agudo do miocárdio Por

Maio, mês do Coração

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) está a consciencializar a população para a importância do diagnóstico e tratamento precoce do enfarte agudo do miocárdio. No âmbito do mês do Coração, que se assinala durante o mês de maio, a associação vem lembrar o impacto que esta doença pode ter, quando adiado o seu tratamento.

De acordo com Joana Delgado Silva, presidente da APIC, “Em Portugal, a incidência do enfarte agudo do miocárdio continua a ser elevada. É importante consciencializar as pessoas de que o diagnóstico e o tratamento devem ocorrer o mais rápido possível. Dor no peito que pode irradiar para o braço esquerdo ou costas, suores, náuseas, vómitos, falta de ar e sensação de desmaio são manifestações de alarme para o enfarte agudo do miocárdio. Não devem ignorar estes sintomas”.

“Ao aumentarmos esta consciencialização pretendemos que os doentes estejam mais informados e capacitados para identificar os sintomas, ligar rapidamente o 112 e seguir as instruções que lhe forem dadas”. E sublinha: “A Via Verde Coronária e os laboratórios de hemodinâmica, onde se efetuam os tratamentos do enfarte agudo do miocárdio, são seguros e funcionam durante 24 horas por dia, sete dias por semana”.

Com o objetivo de promover o conhecimento e a compreensão sobre o enfarte agudo do miocárdio e os seus sintomas; e alertar para a importância do diagnóstico atempado e tratamento precoce, a APIC desenvolveu e tem a decorrer a campanha de consciencialização “Cada Segundo Conta”, com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da iniciativa Stent Save a Life, da APIC.

E acrescenta: “Trabalhamos todos os dias numa perspetiva de consciencialização para a prevenção e diagnóstico precoce das doenças coronárias. É importante promover o conhecimento e a compreensão sobre a doença coronária, principalmente do enfarte agudo do miocárdio, os seus fatores de risco e os seus sintomas, por forma a melhorar o acesso dos doentes ao melhor tratamento para a sua doença, reduzindo a taxa de morbilidade e mortalidade dos doentes coronários”.

O enfarte agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes.

Para evitar um enfarte é importante adotar um estilo de vida saudável: não fumar; reduzir o colesterol; controlar a tensão arterial e a diabetes; fazer uma alimentação saudável; praticar exercício físico; vigiar o peso e evitar o stress.