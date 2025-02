Cardiologistas debatem inovações e tendências no tratamento da doença valvular cardíaca

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) vai realizar a 14.ª Reunião VaP-APIC, nos dias 20 e 21 de março, no Dolce CampoReal, em Torres Vedras. Esta iniciativa visa promover a atualização e a partilha de conhecimentos científicos na área da intervenção valvular, bem como discutir os progressos no tratamento percutâneo da doença valvular cardíaca.

“A 14.ª Reunião VaP-APIC é o maior evento nacional sobre o tratamento percutâneo da doença valvular cardíaca, teremos uma agenda repleta de tópicos atuais e mesas redondas dedicadas a esta temática. Este evento reunirá especialistas de renome, nacionais e internacionais, num espaço dedicado à partilha de conhecimentos, ao debate de temas atuais e à análise dos avanços no tratamento percutâneo da doença valvular cardíaca. Além da atualização de conhecimentos, com este encontro procuramos incentivar a colaboração entre profissionais de diferentes especialidades ou áreas do conhecimento, reforçando a abordagem integrada que doentes com patologia valvular cardíaca devem ter em Portugal, de forma a garantir as melhores opções de tratamento”, explica Rita Calé Theotónio, presidente da APIC.

De acordo com Pedro Carrilho Ferreira, presidente da Comissão Organizadora da 14.ª Reunião VaP-APIC, “o programa científico foi desenvolvido de maneira a ser o mais abrangente possível, abordando as várias áreas de intervenção valvular, com uma componente formativa muito forte. Teremos temas dedicados ao diagnóstico e aperfeiçoamento técnico, para que assim se possa melhorar a decisão e abordagem do doente com doença valvular cardíaca. Os painéis de discussão serão multidisciplinares e integrados por colegas das várias áreas da cardiologia ligadas ao diagnóstico e tratamento percutâneo da doença valvular, o que nos permitirá ouvir outras perspetivas e aprender com os centros internacionais. Acreditamos que vai continuar a ser um momento com oportunidades de aprendizagem únicas”.

Este evento é destinado a todos os profissionais de saúde, bem como estudantes da área da saúde, que tenham interesse nas temáticas da intervenção aórtica, mitral e tricúspide.