País Cardiologistas de Intervenção alertam para prevenção e tratamento precoce do enfarte agudo do miocárdio Por

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) volta a consciencializar para o enfarte agudo do miocárdio. Esta ação, inserida na campanha “Cada Segundo Conta”, surge no âmbito do Dia Nacional do Doente Coronário, que se assinala a 14 de fevereiro, com o objetivo de alertar para a importância da prevenção e tratamento precoce desta doença.

“Em 2019, desenvolvemos esta iniciativa com o objetivo de reforçar a consciencialização para a prevenção e o tratamento das doenças cardiovasculares, com ênfase no enfarte agudo do miocárdio. O enfarte agudo do miocárdio é uma das principais causas de morte em Portugal, afetando mais de 10.000 pessoas por ano. A sobrevivência e a recuperação dependem diretamente da rapidez com que se atua após o aparecimento dos sintomas”, explica Rita Calé Theotónio, presidente da APIC.

E acrescenta: “Seis anos depois temos novos desafios, mas o nosso objetivo é o mesmo: consciencializar para a prevenção e o tratamento precoce das doenças cardiovasculares. Além disso, queremos que as pessoas saibam que a Via Verde Coronária e os laboratórios de hemodinâmica estão a funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, de forma a assegurar o tratamento, por angioplastia primária, de doentes com enfarte agudo do miocárdio”, explica Rita Calé Theotónio, presidente da APIC.

“Apesar de um maior conhecimento sobre os sintomas, muitos doentes ainda não agem de forma imediata, o que pode ser fatal. Dor no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, costas ou pescoço, acompanhada de suores, náuseas, vómitos, dificuldade em respirar e ansiedade, são sinais que não podem ser ignorados, perante os quais é fundamental ligar imediatamente para o 112 e esperar pela ambulância”, alerta João Brum Silveira, Coordenador Nacional das iniciativas Stent Save a Life e Cada Segundo Conta (APIC).

Segundo os dados do Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção (RNCI), em 2024, foram realizadas mais de 4 mil angioplastias primárias, para o tratamento de enfarte agudo de miocárdio, em Portugal. Este número tem aumentado, desde 2002 (data de início do registo), reflexo do aumento da abrangência da Via Verde Coronária no território nacional.

O enfarte agudo do miocárdio ocorre quando uma artéria do coração fica obstruída, interrompendo o fornecimento de oxigénio e nutrientes a uma parte do músculo cardíaco.

Para prevenir o enfarte, é essencial adotar um estilo de vida saudável: não fumar, reduzir os níveis de colesterol, controlar a tensão arterial e a diabetes; manter uma alimentação saudável, praticar exercício físico de forma regular, controlar o peso e minimizar o stress.

Em 2019, a APIC desenvolveu a campanha de consciencialização “Cada Segundo Conta”, com os objetivos de promover o conhecimento e a compreensão sobre o enfarte agudo do miocárdio e os seus sintomas; e alertar para a importância do diagnóstico atempado e tratamento precoce. Esta iniciativa conta com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), do Alto Patrocínio do Presidente da República e da iniciativa Stent Save a Life, da APIC. Para mais informações consulte: www.cadasegundoconta.pt