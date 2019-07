Capitão Fausto, Phoenix, Kaytranada e Charlotte Gainsbourg atuam no Meco

Phoenix, Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, Capitão Fausto e Ezra Collective estão entre as bandas e artistas que atuam hoje no festival Super Bock Super Rock (SBSR), que decorre até sábado no Meco, concelho de Sesimbra.

Hoje, as portas do recinto, na Herdade do Cabeço da Flauta, voltam a abrir às 15:00 e os concertos começam às 16:45 com os Galgo, no palco dedicado em exclusivo à música portuguesa. Por este palco passam também hoje os Fugly e os Twist Connection.

No palco principal, hoje a principal atração são os franceses Phoenix, cujo álbum mais recente, “Ti amo”, data de 2017. Antes dos Phoenix sobem ao palco principal os britânicos Shame e a francesa Christine and the Queens, “um dos nomes mais fortes do ‘novo pop francês’. Depois, é a vez de Kaytranada, “um dos principais talentos do hip-hop mundial”, nascido no Haiti e criado no Canadá, tomar conta do palco principal.

O cartaz de hoje, com os concertos a dividirem-se por quatro palcos, inclui ainda FKJ, Charlotte Gainsbourg, Capitão Fausto, Calexico and Iron Wine, Conjunto Corona, Dâm-Funk, Ezra Collective e Roméo Elvis.

Depois de três edições em Lisboa, o SBSR regressou este ano ao Meco, e “a mobilidade é um dos principais focos da organização”. Para “prevenir enchentes e congestionamentos”, a organização recomenda que o público chegue cedo ao recinto, siga “rigorosamente as indicações das autoridades competentes” e utilize transportes públicos.

Assim, durante os três dias haverá autocarros da Transportes Sul do Tejo (TST), que irão fazer o percurso entre a Praça de Espanha e o recinto (hoje entre as 14:00 e as 19:00) e a Gare do Oriente e o recinto (hoje entre as 13:00 e as 20:00).

O regresso a Lisboa está assegurado entre as 02:00 e as 05:00 (para a Praça de Espanha).

Além dos TST, há “soluções de mobilidade Via Verde” criadas para o festival, como o serviço de ‘carsharing’ (partilha de carro, em português) DriveNow, o serviço ‘ridesharing’ Via Verde Boleias ou o serviço especial de comboio, numa parceria com a Fertagus.

A organização salienta que, “além deste serviço especial, manter-se-ão todas as ligações habituais entre Lisboa e Setúbal”.

Durante o festival, as plataformas eletrónicas para transporte de passageiros Bolt e Uber terão pontos de recolha no recinto. “Ambas as plataformas poderão ser utilizadas para ir e voltar à Estação de Coina, para quem utilizar os comboios da Fertagus”, refere a organização.

Para quem decidir chegar ao festival de carro, haverá estacionamento “com capacidade para corresponder à procura, que terá sinalização, iluminação e equipas para auxílio ao estacionamento”.

A primeira edição do SBSR aconteceu em 1995 na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. Depois disso o festival decorreu, entre outros, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no Parque Tejo e no Parque das Nações, ambos em Lisboa.