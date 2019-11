Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte com ondas de seis metros

A Capitania do Funchal emitiu hoje um aviso de agitação marítima forte para a Madeira, com previsões de ondas até seis metros na costa norte, recomendando que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, lê-se no aviso que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão de forte ondulação marítima levou o IPMA a colocar a costa norte da Madeira sob aviso amarelo até às 06:00 de sexta-feira, passando a laranja até às 12:00, reduzindo novamente para amarelo até às 06:00 de sábado.

O vento forte é também motivo para a região estar sob aviso amarelo até às 03:00 de sábado.

O IPMA alertou que a visibilidade nos mares da Madeira será “boa a moderada, por vezes fraca”.

Quanto à ondulação, na costa norte, vai aumentar “temporariamente para os cinco a seis metros até o final da manhã”, diminuído para os “quatro a cinco metros durante a tarde

Na parte sul da Madeira, as ondas serão entre um e dois metros, menciona o mesmo aviso.