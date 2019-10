Capital da CV Telecom vai ser dispersado em 2020 — Ministro das Finanças

O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, anunciou hoje na conferência da Lusa que em 2020 o capital da CV Telecom será dispersado em bolsa, através de convite a empresas estrangeiras.

“No próximo ano seguramente teremos oportunidade de dispersar capital convidando privados com ‘know how’ para acelerar essa dinâmica de construção de um hub tecnológico, é preciso ‘players’ que apostem na inovação, com capital e conhecimento para sairmos do status quo e acompanhar essa dinâmica permanente do setor”, disse o ministro, quando questionado pelo moderador sobre a privatização da empresa de telecomunicações cabo-verdiana.

“Temos uma agenda forte a nível da regulação e 2020 será o ano em que daremos um passo importante sobre a atualização de todo o quadro legal existente e estaremos em condições de, com mais segurança, garantir que a privatização possa estar ao serviço de Cabo Verde e da criação de um hub tecnológico”, concluiu o ministro das Finanças durante o primeiro painel da conferência ‘Cabo Verde: Desafios do Futuro’, organizada pela agência Lusa na Praia, em Cabo Verde.