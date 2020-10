Nas Notícias Capacidade de cuidados intensivos esgotada no Santo António Por

O diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), José Barros, revelou que o Hospital de Santo António esgotou a capacidade de internamento em cuidados intensivos para doentes covid-19.

“A maior pressão, atualmente, é nos cuidados intensivos. Já esgotamos a nossa capacidade”, adiantou o responsável, citado pelo Jornal de Notícias.

“Temos 28 camas [para doentes com covid-19] e 24 para não covid que temos de manter, nessas não tocamos. Para covid podemos ir às 32, mas isto já é com sacrifício de um bloco operatório de otorrinolaringologia e estomatologia”, acrescentou.

No Hospital de Santo António, que integra o CHUP, estão internadas em enfermaria 115 pessoas com covid-19, além das 28 em cuidados intensivos.

“A situação do Hospital de Santo António é preocupante. Todos os dias temos mais doentes do que no dia anterior e a nossa angústia é não sabermos onde isto vai parar”, alertou José Barros.

De acordo com o diretor clínico do CHUP, já sofram “sacrificadas camas” em especialidades como infecciologia, pneumologia, medicina interna, gastroenterologia e cirurgia geral.

Porém, “não há recursos humanos para tudo isto”, pois “os hospitais não estão apenas a cuidar covid”, lembrou o responsável.

“Às vezes, passa a ideia de que os hospitais só estão dedicados à covid. Isso não é verdade. Os cirurgiões estão disponíveis, mas podemos não ter anestesistas. E os blocos operatórios podem estar convertidos em unidades de cuidados intensivos. Isso é que limita a atividade cirúrgica”, concluiu.