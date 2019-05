Canoístas portugueses apurados para três finais na segunda etapa da Taça do Mundo

Os canoístas portugueses conseguiram hoje apuramentos para três finais A no primeiro dia da segunda etapa da Taça do Mundo, em Duisburgo, a que se somam outras duas já garantidas.

Na ronda inaugural da prova em Duisburgo, na Alemanha, apenas Hugo Rocha ficou fora de competição para os próximos dias, com Fernando Pimenta a conseguir duas finais, além de uma já garantida, e Joana Vasconcelos e Teresa Portela mais uma.

Nos 1.000 metros, o atleta luso venceu a sua ‘heat’ de forma confortável antes de voltar a fazê-lo nas meias-finais, aí com um tempo de 03.34,374 minutos, lutando por medalhas pelas 12:09 (11:09 de Lisboa) de sábado, a que se soma a final dos 5.000 metros, no domingo, distância em que também competirá, nos femininos, Joana Vasconcelos.

Em K1 500 metros, Pimenta foi hoje segundo na sua eliminatória, atrás do alemão Tom Liebscher, conseguindo depois vencer a meia-final em que participou, com um tempo de 01.40,767 minutos, seguindo para a final de sábado.

Na mesma distância, mas em K2 feminino, Joana Vasconcelos e Teresa Portela apuraram-se para a final A da distância, no sábado, ao serem quartas classificadas nas eliminatórias e terceiras na primeira meia-final.

Na mesma distância, mas em masculino, Emanuel Silva e João Ribeiro acabaram em segundo a sua eliminatória e vão disputar as meias-finais no sábado de manhã, com vista a competirem por medalhas no mesmo dia.

Bruno Afonso e Marco Apura fizeram os 500 metros em C2 na segunda eliminatória da categoria, acabando no sexto lugar, apurando-se para a meia-final, no sábado, no mesmo dia em que disputam as ‘meias’ de 1.000 metros.

Em K1 200 metros, Hugo Rocha foi sexto na quarta eliminatória, a mais de dois segundos do vencedor, e ficou de fora da possibilidade de ser repescado para as meias-finais.