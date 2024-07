Nas Notícias Cancro do pulmão é a principal causa de morte por doença oncológica em Portugal Por

Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão lança campanha digital com vídeo educativo sobre a doença

No âmbito do Dia Mundial do Cancro do Pulmão, que se assinala a 1 de agosto, o Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão (GECP) lança um vídeo, com o objetivo de informar e sensibilizar a população sobre esta doença, que continua a ser uma das principais causas de mortalidade em Portugal e no mundo.

O cancro do pulmão é responsável por mais de 4.000 mortes por ano, em Portugal, sendo que mais de 80% dos doentes diagnosticados com esta patologia são ou foram fumadores. A gravidade desta doença é evidenciada pelo facto de 65% dos novos casos serem detetados já em fase avançada, o que dificulta o tratamento e reduz as probabilidades de sobrevivência.

O vídeo, que conta com o apoio da Takeda e da Johnson & Johnson, aborda, de forma clara e acessível, os principais sintomas, fatores de risco e as diferentes opções terapêuticas disponíveis, além de destacar a importância do diagnóstico atempado.

“O diagnóstico precoce do cancro do pulmão é um dos grandes desafios que enfrentamos. Apesar dos avanços na área da saúde, a maioria dos casos ainda são identificados em estádios avançados, o que limita as opções de tratamento,” afirma David Araújo, membro da comissão científica do GECP.

“A prevenção é fundamental, especialmente entre fumadores e ex-fumadores, que constituem a maioria dos casos diagnosticados. Só com a eliminação do tabagismo na população é que os casos de cancro do pulmão podem ser reduzidos.”

Cancro do pulmão: Evolução e sintomas

O cancro do pulmão pode evoluir durante muito tempo sem dar qualquer sinal.

Os sintomas de cancro do pulmão são vários e muito comuns a doenças benignas.

Sintomas de cancro do pulmão:

tosse irritativa ou persistente

hemorragia pela boca de sangue vivo

dor torácica

dificuldade respiratória

rouquidão e alteração da voz

perda de apetite

emagrecimento

O pneumologista da ULS São João destaca que “o diagnóstico e o tratamento nas fases iniciais da doença podem fazer a diferença e salvar vidas, por isso, com esta campanha o GECP pretende educar a população sobre os sinais e sintomas do cancro do pulmão, incentivando a importância da prevenção para reduzir a mortalidade associada a esta doença”.

O GECP convida toda a população a assistir e a partilhar este vídeo, que ficará disponível nas suas plataformas digitais no dia 1 de agosto, como um passo importante para aumentar a consciência sobre o cancro do pulmão e promover uma sociedade mais informada e saudável.

Sobre o cancro do pulmão

O cancro do pulmão é dos cancros mais frequentes no Mundo, sendo o principal fator causal o tabaco.

Em 2020, em Portugal, foram diagnosticados mais de 5 mil novos casos de cancro do pulmão, representando a terceira neoplasia mais frequente.

É a principal causa de morte por doença oncológica. E estima-se que, em Portugal, tenha sido responsável por 4.312 mortes em 2020.

Sobre o GECP

O Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão surgiu no ano 2000 como resultado de uma ampla necessidade de juntar esforços na promoção do conhecimento em Oncologia Pulmonar. Reúne um grupo multidisciplinar de profissionais de saúde que têm como foco o doente com cancro do pulmão, mantendo estreitas ligações com outros grupos e sociedades científicas, universidades e organizações da sociedade civil.