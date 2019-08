Cancelo assina pelo City até 2025 e Danilo segue para a Juventus

O futebolista internacional português João Cancelo vai representar o bicampeão inglês Manchester City até 2025, deixando a Juventus num negócio em que o brasileiro Danilo segue o caminho inverso, anunciaram hoje os dois clubes.

A Juventus, campeã de Itália, revela que cedeu os direitos do defesa direito português por 65 milhões de euros e desembolsou perto de 37 milhões pelo brasileiro, antigo jogador do FC Porto, que ocupa a mesma posição.

Cancelo junta-se ao compatriota Bernardo Silva, enquanto Danilo, que assinou contrato válido até 2024 reencontra-se com o avançado português Cristiano Ronaldo, com quem jogou no Real Madrid entre 2015 e 2017.

“O City é um clube fantástico, com um treinador [Pep Guardiola] brilhante e estou muito feliz por estar aqui. Tudo me impressionou, das instalações ao estilo de jogo. Estou sempre a procurar desenvolver o meu jogo, ganhar troféus e acredito que posso fazer isso aqui. Agora estou ansioso para a nova temporada e para me testar na Premier League”, disse João Cancelo, declarações ao site oficial dos ‘citizens’.

Também a ‘Juve’ agradeceu e enalteceu a temporada vivida pelo português em Turim, ao lado do compatriota Cristiano Ronaldo, destacando os 2.599 minutos realizados pelo defesa, num total de 34 jogos.

O lateral direito formado no Benfica, de 25 anos, deixa Itália após ter vestido a cores do Inter de Milão na época 2017/18 por empréstimo do Valência, e na última as da ‘vecchia signora’.