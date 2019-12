Motores Canceladas as 6 Horas de São Paulo e regresso a Austin Por

As 6 Horas de São Paulo, prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) previstas para Interlagos em fevereiro de 2020 foram canceladas.

Em substituição da ronda brasileira o WEC vai regressar a Austin (Texas), numa data ligeiramente mais tarde do que aquela que estava prevista para São Paulo.

Foto: DPPI

Gerard Neveu, o responsável pelo campeonato, já tinha manifestado receios quando à realização da prova no Brasil, e agora veio a confirmação, por via da falta de resposta de garantias logísticas por parte do promotor da prova.

Chegou a falar-se que Kyalami poderia ser o destino da prova de substituição, mas embora haja um forte interesse por parte das autoridades sul-africanas a verdade é que não havia muita margem de manobra para os responsáveis do WEC, que assim optaram por rumar aos Estados Unidos.

“Pedimos, há três meses e meio, as garantias que esperamos sempre. Como elas não aconteceram tivemos de encontrar uma solução”, justifica Neveu. O ‘homem-forte’ do WEC dise que não queria fazer uma prova na Europa ou na Ásia, “sendo necessário um circuito experimentado”. O que explica a escolha de Austin.

A decisão foi oficializada hoje depois da recetividade encontrada junto dos responsáveis pelo traçado texano. Algo que Gerard Neveu não esquece: “Em primeiro lugar queremos agradecer a Bobby Epstein e ao Circuito das Américas por nos acolher num prazo tão curto. É um bom circuito para os fãs, concorrentes e imprensa, que nos seguem e têm agora a segurança de não ver apenas uma mas duas belas provas na América do Norte no espaço de dois meses”.