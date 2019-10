Fórmula 1 Canadiano Nicholas Latifi de Williams no primeiro treino do GP do México Por

Nicholas Latifi irá tripular um dos FW42 Mercedes na primeira sessão de treinos do Grande Prémio do México de Fórmula 1.

Isto significa que o piloto canadiano da equipa DAMS na Fórmula 2 – segundo classificado atrás do já campeão Nick de Vries – irá substituir Robert Kubica no treino matinal que se realiza na próxima sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodriguez.

Não será a primeira vez que Latifi guia o Williams FW42, pois isso já sucedeu nos treinos livres do Grande Prémio da Bélgica em agosto deste ano.

A equipa de Grove anunciou também que o jovem piloto canadiano irá substituir George Russell no primeiro treino livre do Grande Prémio dos Estados Unidos, antes de voltar a experimentar o Williams FW42 no Grande Prémio do Brasil, derradeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2019.