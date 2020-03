Motociclismo Canadiano Kade Walker impõe-se na Moçarria Por

Kade Walker não veio do Canadá só para emprestar mais ‘sabor’ internacional ao Campeonato Nacional de Motocross (MX) – Santa Casa. E provou-o na Moçarria.

No Crossódromo da Cameira – com um perímetro de 1500 metros – foi fantástico o ambiente vivido, com o momento alto da jornada a ser naturalmente a corrida da categoria Elite.

Tratou-se de uma prova bastante animada, onde Paulo Alberto foi o primeiro líder, e manteve-se no comando até à 12ª volta, altura em que Kade Walker o deixou para trás e se impôs ao melhor português em prova.

O campeão nacional Sandro Peixe teve de contentar-se com o último lugar do pódio, depois de ter andado pela segunda posição nas primeiras oito voltas. E atrás de si ficou Hugo Basaúla, que cedo se instalou no quarto posto – logo à terceura volta –, o mesmo sucedendo com João Vivas.

Kade Walker foi o vencedor da categoria MX1, mercê da vitória na corrida final, já que na prova exclusiva da classe quem levou a melhor foi Paulo Alberto. Sandro Peixe foi terceiro na contabilidade final – resultado semelhante ao da Elite –, na frente de Basaúla e Vivas.

Renato Silva impôs-se na MX2, na frente de Luís Outeiro e André Sérgio, terminando ambas as corridas pela mesma ordem. Num pelotão com 28 pilotos, uma representação mais numerosa do que em MX1, Rúben Ferreira foi o vencedor nas 2 Tempos e também entre os MX2 Júnior.

Já nas cilindradas mais baixas alinharam mais de quatro dezenas de pilotos, sendo que Sandro Lobo venceu nas 85 cc, batendo Martim Espinho e Ruben Ribeiro, que protagonizaram um aceso duelo favorável ao primeiro. Martim Palma e Martim Maria completaram o top cinco.

Vasco Salgado chamou a si o triunfo nas 65 cc, depois de ter deixado escapar a vitória para Rodrigo Barros na primeira manga. Na segunda Salgado geriu melhor a sua prova e impôs diante de Barros, com Gonçalo Cardoso e Bernardo Pinto a ficarem logo a seguir, invertendo as posições do primeiro confronto.

O campeonato prossegue a 29 de março na pista ribatejana do Granho.