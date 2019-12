Motores Canadiano Bruno Spengler troca DTM pelo IMSA Por

Bruno Spengler vai trocar o Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) pelo IMSA Sportscar norte-americano, mas continuando a competir pela BMW.

O piloto canadiano, que durante os últimos 15 anos competiu na Europa e no DTM pela marca bávara – sagrando-se campeão em 2012 –, deixará de tripular o M4 DTM do Team Schnitzer e alinhará no IMSA com um M8 GTE do Team Rahal Letterman.

“É claro que estou dececionado por não continuar no DTM, onde estive 15 anos fantásticos. Nas minhas 195 corridas consegui sucessos fantásticos (16 vitórias) e, sobretudo, o título em 2012 com a BMW em Hockenheim. Essa consagração ficará para sempre ligada à figura de Charly Lamm”, sublinha Spengler.

De facto o fundador da Schnitzer – falecido este ano – foi um dos responsáveis por levar o canadiano – nascido em Schiltigheim, próximo de Estrasburgo – para o DTM, e Bruno Spengler não esquece isso bem como todas as pessoas da equipa: “Agradeço a todos os mecânicos. Esta mudança surgiu como uma surpresa”.

“Penso que me vou adaptar rapidamente ao IMSA. Para mim, como canadiano, será um momento especial correr em casa, em Mosport, no próximo ano”, refere ainda Spengler, que já disputou por duas vezes as 24 Horas de Daytona, sempre pela BMW e pelo Team Rahal Letterman, sendo o segundo lugar de 2015 o seu melhor resultado na prova maior do IMSA.

Jens Marquardt, o chefe da BMW Motorsport sublinha o papel que o piloto canadiano teve no regresso da marca ao DTM: “Ganhar o título na sua primeira época em 2012 parecia impossível. Por isso ele ocupa sempre um lugar na história da BMW Motorsport. Quando atingiu os 1000 pontos no DTM este ano demonstrou o seu estatuto. Estou muito contente que continue a fazer parte do efetivo da BMW”.