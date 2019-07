CAN2019: Senegal apura-se pela segunda vez para a final

O Senegal apurou-se hoje pela segunda vez para a final da Taça das Nações Africanas (CAN2019), ao derrotar a Tunísia, por 1-0, após prolongamento, em jogo disputado no Cairo.

Após um nulo no tempo regulamentar, no qual as duas equipas desperdiçaram uma grande penalidade, Dylan Bronn marcou na própria baliza o único golo do encontro, aos 100 minutos.

O Senegal chega pela segunda vez à final do CAN, depois de ter perdido o encontro decisivo em 2002, ficando à espera do vencedor da outra meia-final, entre a Nigéria e a Argélia, para conhecer o adversário.