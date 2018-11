Motores Campeonato Norte de Ralis em Paredes com ‘plantel de luxo’ Por

O Rali de Paredes concentra as atenções do Campeonato Norte de Ralis este fim de semana, com uma prova que reúne um lote de inscritos que inclui quatro carros R5.

A prova, organizada pelo CAMI Motorsport com o apoio da autarquia, tem a adesão de quase seis dezenas de concorrentes, entre as quais se destacam o já campeão Luís Delgado, bem como os piloto local João Barros, um ‘habituée’ do Campeonato de Portugal de Ralis.

Luís Delgado estará aos comandos do Citroën DS3 R5 com que se estreou no Algarve no passado fim de semana, enquanto João Barros tripula o Skoda Fabia R5 que guiou no Rali Amarante Baião.

Entre a quase meia centena de inscritos destaque também para Alfredo Barros, no Ford Fiesta R5 com que tem disputado provas do canpeonato nacional, Vitor Ribeiro, num Citroën DS3 R5, para além de André Cabeças, no seu habitual Mitsubishi Evo IX, João Alves em Peugeot 106 e Mário Castro, em Ford Fiesta. Este último troca o banco de navegador por o de piloto.

A prova, que também é pontuável para o Troféu CIN e para a Copa 106, arranca dia 24 de novembro, com a disputa das especiais de Vila Cova de Vila Cova de Carros (6,10 km) e a super especial do Kartódromo de Baltar, com 2,04 km. No dia seguinte disputam-se mais dois troços cronometrados a disputar por três vezes: Baltar com 8,42 quilómetros e Alvre, com 10,15 quilómetros de extensão.