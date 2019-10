Motores Campeonato Norte de Ralis conclui época em Paredes Por

O Campeonato Norte de Ralis 2019 conclui-se no próximo fim de semana em Paredes, e decide o título regional, sendo que é também pontuável para o Challenge 1000, Copa 106 e Desafio Kumho Norte.

À chegada à prova do CAMI Motorsport André Cabeças chega na liderança, sendo o grande favorito à vitória face a Filipe Madeireira e Lucas Simões, os outros candidatos ao título.

Tal como sucede com o piloto de Lisboa, Madureira e Simões tripulam Mitsibishi Evo IX, sendo que o piloto de Gondomar está a 25,59 pontos do líder do campeonato, e Simões encontra-se a mais 0,4 pontos do segundo classificado.

Mas o Rali de Paredes prometer também ter uma grande luta nas posições secundárias, nomeadamente pela liderança das duas rodas motrizes, como é o caso de Luís Delgado, no Citroën C2 S1600, Augusto Costa, no Peugeot 208 Vti, Mário Castro no Ford Fiesta Ecoboost ou Daniel Vicente, em Citroën AX GTi.

Em termos absolutos o grande favorito a vencer é João Barros, que não pontua para o ‘Regional’ mas integra o Grupo X5 a bordo do seu Skoda Fabia R5 e apostado a repetir o êxito ‘em casa’ conseguido na prova do ano passado.

Desta vez o piloto de Paredes terá de contar com José Ribeiro da Silva, também em Skoda Fabia R5, e Diogo Rocha, em Ford Fiesta R5. Vítor Pascoal, atual bicampeão nacional de GT, alinha com o seu novo Porsche 991 GT3 Cup, num Grupo X5 que se completa com Rubens Faria e o seu Renault Clio R3.

O Rali de Paredes conta com 61,8 quilómetros de classificativas, percorridas nas desafiantes estradas de asfalto do concelho. A partida, em frente à Câmara Municipal de Paredes, será por volta das nova da noite de sábado, 12 de outubro, com esta primeira jornada a incluir apenas uma especial, em Vila Cova de Carros.

No domingo cumpre-se a tripla passagem pelas especiais de Baltar e de Alvre, antes do encerramento d aprova, com a entrega de prémios a acontecer novamente nos Paços de Concelho, pelas 16h45.