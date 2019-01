Motociclismo Campeonato de velocidade em motociclismo ganha novos argumentos Por

O Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo de 2018 foi condicionado na derradeira prova por condições climatéricas, mas promete bastante para a nova época.

A intenção da Federação de Motociclismo de Portugal é fazer com que a competição seja mais aliciante no novo ano que agora está a começar.

Para já há o anúncio de que haverá seis provas no calendário, distribuídas entre os dois circuitos – Estoril e Portimão – sendo que as categorias superiores – Superbike e Superstock – terão duas corridas por fim de semana. Serão é mais curtas face ao modelo de provas anteriormente utilizado.

Mais abaixo continuarão a existir as Supersport 300, Pré-Moto3 e 85GP/Moto4. Classes às quais se juntarão os troféus Eni-Taça Luís Carreira, ZcupPT e Copa Dunlop Motoval. Iniciativas que se mostraram bastante competitivas em 2018.

A época começará, à imagem da anterior, com a realização das 3 Horas de Resistência no Estoril, e Portugal será igualmente ‘palco’ de dois importantes eventos internacionais de motociclismo, como o ‘Mundial’ de Superbike em Portimão e o FIM CEV Repsol no Estoril.

O Campeonato Nacional de Velocidade da FMP arranca a 4 e 5 de maio com o Circuito Estoril I, seguem-se Portimão I a 118 e 19 de maio, Portimão II a 15 e 16 de junho, Estoril II a 20 e 21 de julho, Estoril III a 21 e 22 de setembro, e Estoril IV a 26 e 27 de outubro.