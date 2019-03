Motores Campeonato de Todo-o-Terreno com novo promotor Por

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 foi apresentado no Tagus Park e promete novidades, a começar pelo promotor.

Serão seis as provas que compõem a competição, e o começo está previsto para 23 e 24 de março com a realização da Baja TT do Pinhal, organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

Mas a maior novidade deste ano é o facto da Movilike ser o promotor do campeonato este ano, trazendo consigo um novo patrocinador – a imobiliária AM 48. Algo que os adeptos e concorrentes da disciplina saúdam, permitindo assim prosseguir o crescimento preconizado pelo responsável desta vertente do automobilismo no seio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Armando Fidalgo salienta que “no ano passado o campeonato pautou-se por padrões de grande qualidade e acabou em beleza, com cinco possíveis vencedores à entrada para a última prova. Este ano acreditamos ter a mesma competitividade e a mesma excelência na organização das provas”.

Neste momento estão inscritas 25 equipas no campeonato, entre elas a do atual campeão nacional, João Ramos, que será, à imagem de 2018, apenas um dos candidatos ao triunfo final.

De referir que depois da Baja do Pinhal, o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48 prossegue a 12 e 14 de abril com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, em Reguengos de Monsaraz, seguindo-se a Baja Rota do Douro Verde a 15 e 16 de junho, a Baja de Idanha-a-Nova a 21 e 22 de setembro e a Baja de Portalegre 500 entre 24 e 26 de outubro.