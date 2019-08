Motociclismo Campeonato de Supercross decide-se em Lustosa Por

O Campeonato Nacional de Supercross (SX) vai concluir-se no próximo fim de semana em Lustosa, Lousada, numa jornada que vai decidir os títulos em SX1 e Elite.

Após quatro emocionantes provas apenas foi encontrado o campeão de SX2, Diogo Graça, pelo que no Complexo Volta & Rodas será ‘palco’ do ‘tira-teimas’ final entre Sandro Peixe, Paulo Alberto e Diogo Graça.

O piloto ribatejano leva vantagem sobre Paulo Alberto depois de três sábados consecutivos de vitórias do leiriense, pelo que Sandro Peixe terá de ‘fazer pela vida’ se realmente quiser ser campeão. Diogo Graça e Renato Silva estão mais atrás e as suas possibilidades parecem apenas matemáticas.

Graça e Silva deverão lutar pelo pódio, o que em si permite pensar num duelo interessante, numa prova onde voltam também a marcar presença os campeonatos de Iniciados e Infantis A e B, que dividiram com as classes maiores as cinco pistas que compõem o calendário do supercross nacional.