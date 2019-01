Motores Campeonato de resistência para os SSV em 2019 Por

A temporada de todo-o-terreno vai trazer novidades no que aos SSV diz respeito, e a existência de um campeponato nacional de resistência é a maior delas.

Isto porque a comissão de TT da Federação de Motociclismo de Portugal sempre quis dinamizar o cada vez mais popular campeonato de Rally Raid, que se estreou com bastante sucesso em 2018, surgindo assim uma competição de resistência exclusivamente para os veículos SSV.

A FMP justifica esta aposta pelo facto de se tratar atualmente da classe mais popular do todo-o-terreno nacional, sendo que o novo campeonato terá um total de quatro provas, estando ainda por definir a data e localização das mesmas.

Juntamente com os três campeonatos nacionais de TT, a Federação de Motociclismo de Portugal irá continuar a apoiar o Troféu X-Trophy e o Troféu Yamaha, incentivando igualmente outros troféus que possam surgir nesta especialidade. Isto ao mesmo tempo que apoia pilotos portugueses que apostem numa carreira internacional.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno já tem calendário, iniciando-se a 16 de fevereiro em Góis e terminando a 26 de outubro em Portalegre. Pelo meio há a Baja do Pinhal a 23 e 24 de março, Algarve a 13 e 14 de abril, Ferraria a 27 e 28 de abril, Reguengos a 25 e 26 de maio e Idanha-a-Nova a 21 e 22 de setembro. A Baja do Pinhal e a de Idanha-a-Nova contam respetivamente para a Taça do Mundo de Bajas e para o ‘Europeu’ de Bajas.

Já o calendário de Rally Raid contempla cinco eventos; Marco de Canaveses a 11 e 12 de maio, prova a designar a 8 e 10 de junho, Góis a 19 e 20 de outubro, Reguengos a 9 e 10 de novembro e Alcanena a 7 e 8 de dezembro.