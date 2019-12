Motores Campeonato de Portugal de Ralis arranca em Fafe e inclui Alto Tâmega Por

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting anunciou o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis de 2020, em que a principal novidade é a inclusão do Rali Alto Tâmega.

Na próxima temporada haverá dez prova, sendo que volta a iniciar-se a no final de fevereiro e começo de março com o Rali Serras de Fafe e terminará em novembro no Algarve.

A ‘visita’ às ilhas mantén-se, com a deslocação a São Miguel no final do março e a viagem à Madeira no final de julho e começo de agosto, enquanto o Rali de Portugal – pontuável também para o Campeonato do Mundo – se mantém em junho.

Há duas novidades, com o Rali de Mortágua a realizar-se em abril e o Rali Alto Tâmega a regressar ao campeonato principal depois de alguns anos a constar do Campeonato Norte de Ralis, sendo novamente organizado pelo CAMI.

Calendário 2020

29 de fevereiro a 1 de março – Serras de Fafe

28 e 29 de março – Açores

18 e 19 de abril – Mortágua

21 a 24 de maio – Rali de Portugal

12 a 14 de junho – Terras D’Aboboreira

3 a 5 de julho – Castelo Branco

30 de julho a 1 de agosto – Madeira

4 a 6 de setembro – Alto Tâmega

9 a 11 de outubro – Vidreiro Centro de Portugal

13 e 14 de novembro – Casinos do Algarve