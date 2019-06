Motores Campeonato de Portugal de Montanha ruma ao Douro Por

A quinta edição da Rampa de Santa Marta marca o regresso da ‘família’ do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ao Douro Vinhateiro.

Com meia centena de concorrentes à partida, o evento reserva um traçado exigente de 3200 metros a prometerem grande emoção.

Desportivamente João Fonseca lidera o campeonato em termos absolutos e em protótipos, sendo que o piloto da Covilhã tentará tirar o máximo partido do seu Silver Car face a Hélder Silva, no seu Juno, Nuno Guimarães e Joaquim Rino, nos BRC, e também José Correia, no Osella. Desta vez a novidade chama-se Arnaldo Guedes, aos comandos de um Radical.

Já nos Turismo Pedro Marques é líder da tabela classificativa da Divisão 4 no seu Seat Leon, enquanto Joaquim Teixeira e Gabriela Correia comandam a Divisão 3 nos seu Seat Leon, para na Divisão 2 Luís Nunes e o Ford R5 + é líder e principal favorito. Hugo Araújo, em Subaru Impreza, Luís Silva, em BMW M3 e Manuel Pereira, no Mitsubishi Evo VI, prometem ainda assim dar-lhe alguma luta.

Na Divisão 1 Ricardo Gomes chega a Santa Marta de Penaguião no comando. O piloto do Mitsubishi Lancer Evo X, tudo fará para o manter, da mesma que Ricardo Loureiro também o tentará fazer no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, quer em termos absolutos, quer na Divisão 6.

O grande adversário do piloto do Caramulo deverá ser Carlos Oliveira, no Ford Sierra Cosworth, que também é candidato a vencer a Divisão 5, onde o líder é António Torres da Silva, no BMW 325i. De referir o regresso de Flávio Saínhas no Ford Escort MKI, carro que também é usado por Augusto Vasconcelos e Paul Teixeira.

Na Taça de Montanha, para carros com cilindrada inferior a 1300 cc, Domingo Fernandes é o líder. O piloto do Autobianchi A112 Abarth terá alguma oposição na prova duriense, nomeadamente do regressado Pedro Figueiredo, em Datsun 1200.

O programa arranca sábado pelas 14h30, com a realização da primeira das subidas das treinos e a primeira subida de prova às 16h30. Na manhã de domingo começará a segunda jornada, com treinos, para às 12h00 ter lugar a segunda e terceira subidas de prova.