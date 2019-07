Motores Campeonato de Montanha ruma às curvas de Murça Por

Duas semanas após o Caramulo o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ruma a Trás-os-Montes para disputar a sexta prova da temporada.

Nas curvas da Rampa de Murça o CAMI Motorsport leva a efeito um dos eventos mais técnicos do calendário, numa fase em que se questiona se a hegemonia de João Fonseca e do seu SilverCar EF10 será finalmente quebrada.

Fotos: FOTO GTI

A oposição maior ao piloto do Sporting da Covilhã deverá vir novamente de Hélder Silva, no Juno CN 09, e de José Correia, no Osella PA2000 Evo2. Até agora os dois só têm batalhado pela segunda posição, ficando por saber se no próximo fim de semana será diferente, até porque Nuno Guimarães e o BRC estão de regresso para entrar ‘nas contas’ do pódio absoluto.

Luís Nunes e o Ford Fiesta ST R5 é o grande favorito ao triunfo nos Turismo e na Divisão 2, mas Hugo Araújo e o seu Subaru Impreza ‘espreita’ uma nova oportunidade para contrariar o piloto transmontano.

Há também uma grande expetativa sobre o que fará o flaviense Luís Delgado aos comandos do BMW M3, enquanto se espera que Nuno Pinto volte a divertir-se no Mazda MX5, numa divisão onde as maiores novidades são a presença de Armindo Correia, num Ford Escort, e de Nuno Paulo e Nuno Filipe Basílio, estes a bordo de Honda Civic.

Já na Divisão 1 o favoritismo recai sobre Parcídio Summavielle, que faz a sua segunda prova aos comandos do Skoda Fabia R5, mas onde também marcam presença Alberto Pereira em Mitsubishi Evo VII, Ricardo Gomes, em Mitsubishi Evo X, Nuno Caetano em Citroën DS3 R1 e António Carlos Teixeira em Peugeot 208 Vti.

Ao nível da Divisão 3 Joaquim Teixeira quer continuar a somar vitórias. O transmontano do Seat Leon Supercup da Bompiso Racing ainda deseja mais a vitória por estar a correr ‘em casa’, sendo que novamente enfrentará a jovem bracarense Gabriela Correia, no seu habitual Seat Leon, bem como Sérgio Nogueira no Renault Clio RS.

Pedro Marques surge em Murça desejoso por fazer esquecer o acidentado fim de semana do Caramulo, contando com um reparado Cupra Leon TCR para voltar às vitórias na Divisão 4.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha Flávio Saínhas enfrenta novamente Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro. O piloto da Covilhã, aos comandos do Ford Escort MKI, quer repetir os êxitos de Santa Marta e do Caramulo face aos seus adversários dos Escort MKII.

A novidade é Carlos Oliveira, que surge novamente com o Porsche 911 SC com que alinhou no Caramulo, numa competição onde se destacam também Rui Gama no Austin Cluman e Paulo Teixeira em Ford Escort MKI.

Na Taça 1300 Diogo Santos quer continuar a ganhar com o Fiat Punto 85 Sport. Francisco Milheiro, em Peugeot 106, Leonel Brás, em Citroën AX, Simplício Taveira, em Toyota, esperam contrariá-lo. Na cilindrada mais baixa Domingos Fernandes, no Autobianchi A112 Abarth, enfrente José Pedro Figueiredo, em Datsun 1200.

A prova arranca sábado pelas 14h30, com a sessão inaugural de warm up. Meia hora depois, os concorrentes enfrentam a primeira sessão de treinos. Às dezasseis, decorrerá nova sessão de treinos e a primeira subida oficial de prova está aprazada para as 17 horas.

Já no domingo, será 10h00 que arrancará a sessão de ‘warm-up’ do segundo e último dia de competição. 30 minutos depois o pelotão estará em pista para a última sessão de treinos antes das duas subidas finais de prova, marcadas, respetivamente, para as 11h30 e 12h30.