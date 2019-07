Motores Campeonato da Madeira prossegue com o Rali do Faial Por

É já amanhã que se inicia o Zoom iGest Rali do Faial, quinta prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral.

A prova do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira conta com 31 equipas inscritas, com destaque para o campeão em título e atual líder do campeonato, Alexandre Camacho, que mais uma vez alinha no Skoda Fabia R5 do Team Vespas e é acompanhado por Pedro Calado.

Para além do campeão madeirense estará também presente o atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio, e o ex-campeão José Pedro Fontes, sendo que se espera que Miguel Nunes também esteja na luta pela vitória, sendo que o piloto do Hyundai i20 R5 possui o mesmo número de vitórias de Alexandre Camacho, ainda que esteja a quatro pontos no campeonato regional.

O rali tem como centro nevrálgico a freguesia do Faial, com o parque de assistência a situar-se no kartódromo local. No total terá oito especiais de classificação, totalizando 74,13 quilómetros cronometrados.

A partida é dada hoje à noite, com a primeira especial a ter lugar no kartódromo. Uma classificativa disputada num cenário único, feita para o público, que normalmente comparece em grande número. Esta especial será também aquela que encerra a prova amanhã à tarde. O segundo dia de competição será composto por uma tripla passagem por dois troços distintos.