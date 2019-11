Campeão olímpico em saltos para a água Ilya Zakharov termina carreira após suspensão

O russo Ilya Zakharov, campeão olímpico de saltos para a água plataforma a 3 metros em Londres2012, anunciou hoje o fim da carreira, aos 28 anos, após ter sido suspenso por 18 meses, por infrações das regras antidopagem.

“Hoje é o último dia da minha carreira desportiva. Quero agradecer-vos a todos pelo apoio ao longo dos anos (…). Nunca recorri a doping, nem nunca o irei fazer…termino a carreira sem nenhum controlo positivo”, escreveu Zakharov, na sua página na rede social Instagram

Zakharov, que além do ouro individual conquistou em Londres2012 a prata nos saltos sincronizados da plataforma a três metros, com Evgueni Kuznetsov, com quem conquistou o título mundial na mesma especialidade em 2017.

O presidente da federação russa de saltos, Alexéi Vlasenko, lamentou que a suspensão afaste Zakharov de Tóquio2020, juntamente com a recuperação a intervenções cirúrgicas a ambos os joelhos.

“O Ilya não vai recorrer da sanção. Em toda a sua carreira nunca acusou positivo, nem teve problemas com os controlos antidoping. É um caso de indisciplina”, explicou Vlasenko, à agência noticiosa russa RIA-Nóvosti, acrescentando que Zakharov falhou três análises.