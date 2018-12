Motores Campeão nacional de Montanha não vai defender título Por

Rui Ramalho não vai defender o título nacional de montanha conquistado este ano, depois da sua equipa – a PRminiracing – ter anunciado que no vai competir em 2019.

Em comunicado a equipa portuense agradeceu todo o apoio prestado, considerando-se como “uma família”, sendo que a esta decisão terão presidido dois fatores. O primeiro será o facto de Rui Ramalho nada mais ter a provar na disciplina, o segundo o falecimento de Paulo Ramalho, o ‘mentor’ de todo o projeto.

“Depois de ao longo de todos os anos vos termos mantido ao corrente de toda a atividade desportiva e extra-desportiva da nossa equipa, vimos agora desta forma manifestar o nosso profundo agradecimento a todos vós, sem o vosso apoio nada disto teria sido possível! A todos os elementos da Equipa pelo fantástico e incansável trabalho realizado ao longo de todas as Épocas, às respetivas Famílias pelo apoio concedido e a todos os Amigos e Fãs pelo incondicional incentivo”, lê-se no comunicado da PRiniracing.

A equipa também destaca que facto de ter alcançado mais um título “reflete toda a dedicação e trabalho desenvolvido pelos elementos da equipa e seus pilotos, contudo, e uma vez mais, ficou comprovado, que estamos na presença de um Campeonato ultra competitivo, com adversários de elevado nível e de referência internacional e com um parque automóvel ao nível do que melhor existe na Europa nesta modalidade”.

“Ao nível do campeonato, temos que com pesar vos comunicar, que sem o nosso mentor não será humanamente possível dar continuidade ao nosso projeto… Esta época reforçou o nosso sentimento de dever cumprido, demonstrando o espírito de luta e sacrifício constante que existe na equipa. O objetivo da equipa foi cumprido felizmente com o nosso mentor presente! Que gratos estamos por isso”, acrescenta o documento.

Na Rampa da Falperra a PRminiracing fará um regresso esporádico com o Osella PA21S Evo que era pilotado por Paulo Ramalho, que fará apenas algumas subidas como agradecimento ao reconhecimento pelo facto da chicane do traçado bracarense se passar a chamar ‘Chicane Paulo Ramalho’.