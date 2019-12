Motores Campeão europeu de ralis aponta ao WRC Por

Chris Ingram, o Campeão da Europa de Ralis em título, quer disputar o ‘Mundial’ da especialidade, disputando em 2020 o WRC3.

O piloto britânico ganhou experiência nos carros de duas rodas motrizes – onde não compete há dois anos – e espera tirar partido desse conhecimento para ser bem sucedido na competição global.

Para já Ingram planeia ‘voos’ mais modestos, voltando a apostar no seu habitual navegador, Ross Whittock, e na equipa Toksport, mas a ideia é ir subindo de escalão: “É a altura certa para ‘atacar’ o WRC. É claramente a próxima etapa. O título (europeu) é uma plataforma soberba para nos lançarmos no nível mundial”.

“É sempre difícil encontrar uma oportunidade sem ter grandes financiamentos, mas eu trabalho bastante e estamos prontos com a equipa para finalizar a operação. Aproveitamos um bom interesse agora que conseguimos o título e isso poderá interessar certos patrocinadores. Será a nossa melhor oportunidade de sermos bem sucedido”, defende o piloto britânico.

Se é verdade que Chris Ingram vai competir no WRC3, a impaciência para guiar um R5 como o Skoda Fabia com que se sagrou campeão europeu é grande: “Consideramos todas as opções, mas a minha escolha preferida seria continuar a evoluir num R5 e ficar com a Toksport que me apoiou tanto. Teremos boas hipóteses no WRC3 no próximo ano, ainda que possa ser um risco regressar às duas rodas motrizes”.

De referir que o campeão europeu já teve experiências no Campeonato do Mundo de Ralis, em WRC2, tendo disputado no ano passado as provas na Turquia e no País de Gales Grã-Bretanha.