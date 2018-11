Motores Japonês Takamoto Katsuta testou Toyota Yaris WRC Por

Takamoto Katsuta teve agora um ‘prémio’ pelo seu desempenho no Campeonato WRC 2 ao ser-lhe proporcionado um teste ao volante de um Toyota Yaris WRC.

O piloto japonês, protegido da marca nipónica, e que este ano competiu no segundo escalão do Campeonato do Mundo de Ralis, vencendo-o, pôde experimentar um carro idêntico aquele com que Ott Tanak está a disputar o título mundial na categoria principal. Katsuta testou o Yaris WRC esta semana na Finlândia.

“Primeiro dia completo de testes com o Yaris WRC. Chuva, terreno enlameado e raízes de árvores profundas, especialmente em zonas mais sinuosas, mas o carro comportou-se muito bem. Que carro espantoso. Dpois quero melhorar a minha aptidão a guiar, mas é inesquecível. Adorei o carro”, afirmou Katsuta na sua conta no twitter.

Ficam as imagens ‘onboard’ desta primeira experiência do Campeão do Mundo de WRC2.