Motociclismo Campeão do Mundo de Superbikes ‘manda’ nos testes de Portimão Por

Jonathan Rea, Campeão do Mundo de Superbikes (WSBK), foi o mais rápido nos testes de pré-temporada que decorreram no Autódromo Internacional do Algarve durante dois dias.

Na pista de Portimão – que servirá de ‘palco’ a uma prova da competição a 7 e 8 de setembro – as equipas do WSBK trabalhou na preparação da nova época, antes dos testes coletivos oficias, que terão lugar na pista australiana de Phillip Island, onde arranca a temporada.

‘Johnny’ Rea efetuou a sua melhor volta à pista algarvia em 1m40,855s, com o britânico da Kawasaki a ser o único a rodar abaixo de 1m41s. Alex Lowes, da Yamaha, foi o homem que mais se aproximou do Campeão do Mundo, ficando mesmo assim a quase um segundo (0,959s).

A terceira marca foi para o piloto da Ducati Alvaro Bautista, que na nova V4 Panigale mostrou adaptar-se bem à nova montada. Leon Haslam, na segunda Kawasaki, e Michael Van der Mark, na segunda Yamaha, completaram o top cinco, enquanto o ex-Kawasaki Tom Sykes mostrou o potencial da BMW, ao rubricar o sexto tempo. Um contraste com o vice-campeão Chaz Davies, que a contas com dores nas costas realizou apenas o 11º registo.