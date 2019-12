Motores Campeão do Mundo de Ralis estreou-se em testes com o Hyundai Por

Ott Tanak estreou-se finalmente aos comandos da sua nova máquina para o ‘Mundial’ de Ralis de 2020; o Hyundai i20 Coupé WRC.

O Campeão do Mundo tripulou o bólide de Alzenau nos testes que a equipa está a fazer nos Alpes franceses como preparação do Rali de Monte Carlo. Isto antes de rumar a Paris para a cerimónia de entrega dos prémios da FIA.

Tanak rodou com o Hyundai em ensaios nas estradas de asfalto do sul de França, prosseguindo os trabalhos que nos dias anteriores Thierry Neuville e Sebastien Loeb haviam feito, como preparação para a prova de abertura do ‘Mundial’ de 2020.

O piloto estónio rodou num trecho de estrada próximo da localidade de Laborel, encontrando o asfalto sempre seco, o que nem sempre foi o caso com os seus companheiros de equipa.

Ficam algumas imagens destes ensaios.