Campeão da Nascar pensa nas 24 Horas de Le Mans

O bom desempenho nos recentes testes para as 24 Horas de Daytona, que culminou com a obtenção da volta mais rápida da categoria GT Daytona, parece ter levado Kyle Busch a pensar futuramente em disputar Le Mans.

No ‘Roar Before The Rolex 24’ o campeão da Nascar em título mostrou que poder ser também competitivo nas pistas de endurance, e por isso sonhar em um dia disputar a clássica francesa de resistência.

Kyle Busch – o titular do famoso Toyota Camry # 18 na Nascar Cup – tripulou em Daytona um carro completamente diferente, o Lexus RC F GT3 da AIM Vasser Sullivan e mostrou a adaptar-se rapidamente à sua nova ‘montada’. E isso deve ter deixado o piloto de Las Vegas a pensar um dia competir no famoso circuito de La Sarthe.

Para já trata-se de um sonho adiado, pois este ano há um conflito de datas entre as 24 Horas de Le Mans e a corrida da Nascar Cup em Sonoma (Califórnia), mas o facto de Kurt Busch (irmão de Kyle) ter já visitado a prova francesa em 2019 faz aumentar os rumores de uma possível estreia em La Sarthe do titular do Toyota # 18 no mais importante campeonato de stock-cars americanos.

“Tentar Le Mans é algo que está no meu radar. Mas há demasiadas restrições para um piloto e agora também de calendário. Por isso não posso ir (este ano). É muito complicado e não sei porque é que as coisas têm de ser tão complicadas”, afirmou Kyle Busch sobre uma possível participação em Le Mans.

O campeão da Nascar também admite que competir num protótipo na pista de La Sarthe também está limitado pelo facto da sua ligação a um construtor: “Certamente seria agradável. Gosto de tentar qualquer coisa. Onde está a Lexus está a minha relação com a Toyota. Obviamente que esse seria um passo que gostaria de dar. O que acontece depois disto (24 Horas de Daytona), ou se vou fazer GT Daytona ou GT Le Mans, ou competir num Dpi, dependente. Quem sabe o que o futuro reserva”.