Campanha inédita em Portugal para apoiar mulheres com Endometriose

A MulherEndo – Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose prometeu que não desistiria da sua luta e, neste dia 1 de Março – Dia Nacional da Endometriose e Adenomiose -, promove uma campanha inédita no país e faz chegar a cada um dos 240 deputados da Assembleia da República, uma carta com um testemunho de uma doente.

A iniciativa assinala a data e pretende, sobretudo, voltar a trazer o assunto à agenda política. Foi ainda pedida uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa e Manuel Pizarro.

Comemora-se hoje, 1 de Março, pela primeira vez no nosso país o Dia Nacional da Endometriose e Adenomiose. Este dia só foi possível graças à petição que a Associação MulherEndo lançou em 2022, sendo por isso uma vitória para todas as pacientes. Contudo, na mesma Petição, a Associação solicitava muito mais e apesar de ter havido uma convergência por parte dos partidos políticos sobre a pertinência e necessidade de colocar em prática tudo o que fora solicitado pela MulherEndo, o PS votou contra todos os projectos de lei e de resolução apresentados no passado dia 17 de Fevereiro, continuando a deixar as mais de 350 mil doentes em Portugal sem estatuto de doença crónica, sem medicação comparticipada e sem um atendimento condigno no SNS.

Assim, após o resultado pouco significativo da votação da sua Petição Pública, a MulherEndo continua a luta e faz chegar a cada um dos 240 deputados da Assembleia da República uma carta com um testemunho de uma doente, onde, entre outras informações, se podem ler o elevado número de anos e médicos para a obtenção de diagnóstico, bem como os valores avultados gastos por cada doente. Serve a presente carta para pedir a cada deputado que não desista desta luta e que se junte às doentes no próximo dia 25 de Março, no Parque das Nações, para a EndoMarcha – evento anual realizado em todo o mundo para a sensibilização da doença.

A par desta campanha, a Associação enviou também um pedido de audiência ao Presidente da República e ao Ministro da Saúde que espera ver acontecer em breve.