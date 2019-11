Apresentações/Novidades Campanha ambiental da Volvo ruma a norte Por

A campanha da Volvo em favor do ambiente ‘Onda de Lixo’ – que esteve patente no MAAT em Lisboa no início deste ano – foi até ao norte, para em Matosinhos alertar o público que passa pelo Mar Shopping para as questões do lixo nos oceanos.

Da autoria do artista português Luís Coelho, a escultura junto a um dos SUV mais icónicos da marca sueca faz o alerta para o impacto dos resíduos de plástico no mar.

A obra de Luís Coelho fez parte da Over Flow do japonês Tadashi Kawamata no MAAT e é utilizada pelo representante da Volvo Car Portugal como parte da estratégia da marca de sustentabilidade e reutilização de material plástico – reconhecida recentemente nos Plastics Recycling Awards Europe.

