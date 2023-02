Nas Notícias Câmara de Loulé gasta 18 mil euros por ajuste direto na compra de confettis e serpentinas Por

O Carnaval já lá vai e a folia já passou, mas o rescaldo dos desfiles ainda se faz. E nas redes sociais tem gerado controvérsia uma compra realizada pela Câmara Municipal de Loulé, onde se realiza anualmente um dos carnavais mais famosos de Portugal.

De acordo com o portal Base, onde são inscritos os gastos das entidades públicas portuguesas é possível verificar que a autarquia de Loulé fez um ajuste direto para a aquisição de serpentinas e confettis no valor de 18.255,00. O contrato foi publicado no dia 22 de fevereiro.

Evento enraizado na vida louletana

O presidente da Câmara de Loulé teve oportunidade de se referir ao evento como sendo algo importante na vida dos louletanos.

Trata-se de um evento “fortemente enraizado na vida dos louletanos”, disse Vítor Aleixo, líder da autarquia de Loulé, em mensagem dirigida aos louletanos.

Na ocasião, Vítor Aleixo fez questão de lembrar que o Carnaval de Loulé tem também um cariz solidário, uma vez que as receitas de bilheteira revertem “a favor das associações que participam no Carnaval e de IPSS do nosso concelho”.

O presidente da Câmara de Loulé lembrou ainda que este Carnaval conta com 117 anos de existência.