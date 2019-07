Câmara de Lisboa vai requalificar Bairro São João de Brito com investimento de 4,1ME

A Câmara de Lisboa vai requalificar os espaços públicos do Bairro São João de Brito, em Alvalade, num investimento de 4,1 milhões de euros, de acordo com uma proposta aprovada hoje por unanimidade.

Em declarações à agência Lusa, à margem da reunião pública da autarquia, que decorre esta tarde nos Paços do Concelho, o vereador com o pelouro do Urbanismo explicou que a requalificação se prende com “obras de urbanização e arranjos de espaço público”, que incluem saneamento, eletricidade, iluminação pública, abastecimento de água, combate a incêndios, telecomunicações, arruamentos viários e estacionamento, rede de circulação pedonal e arquitetura paisagista.

Manuel Salgado (PS) referiu que este é um “bairro de autoconstrução” em terrenos municipais, que foram ocupados por pessoas vindas das ex-colónias e para o qual nunca tinha sido feita uma operação de loteamento.

Há cerca de dois anos, a Câmara de Lisboa aprovou a operação de loteamento, sendo que a situação está a ser legalizada e as habitações estão a ser vendidas às pessoas que lá vivem.

De acordo com a proposta assinada pelo responsável pelo pelouro do Urbanismo e apreciada hoje, o município vai lançar um concurso público para a requalificação do bairro, no valor de 4,1 milhões de euros sem IVA.

“O bairro não tem rede de gás ou de telecomunicações, a iluminação é aérea e a rede de esgotos muito precária. Já no que se refere ao espaço de superfície, as vias rodoviárias estão em muito mau estado e as vias pedonais são inexistentes”, lê-se no documento.

A decisão de contratação desta obra mereceu aplausos de alguns cidadãos que assistiam à reunião.