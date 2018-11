Câmara da Guarda promove passagem de ano com música de João Pedro Pais

A Câmara da Guarda vai promover, pela quarta vez, uma festa de passagem de ano ao ar livre, no centro da cidade, que inclui concertos de João Pedro Pais e do grupo DAMA, foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia presidida por Álvaro Amaro, a festa da noite de 31 de dezembro, decorrerá, uma vez mais, na Praça Luís de Camões, junto da Sé Catedral.

Para as 22:30 está agendado o início do concerto de João Pedro Pais, que decorrerá até à meia-noite, “altura em que se dá a contagem para o ano novo”.

As boas-vindas a 2019, às 00:00, acontecem com o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício, a partir da Torre de Menagem e da Sé da Guarda, indica a fonte.

Pelas 00:20 subirá ao palco o grupo DAMA e a festa da passagem de ano continuará pela madrugada com animação pelo DJ Nuno Luz.

O município da Guarda reconhece que existem “muitas e boas razões” para o público escolher a cidade para os festejos do fim do ano e “desafia todos a brindar ao novo ano na mais alta das passagens de ano do país, a 1.056 metros de altitude”.

A autarquia quer que a entrada em 2019 seja “inesquecível” e feita a partir do coração da cidade “mais alta”.

No dia 31 de dezembro “todos os caminhos vão dar à Praça Luís de Camões”, no centro da Guarda, conclui.