Calor continua esta sexta-feira

O tempo vai continuar a ser de verão esta sexta-feira, com calor e céu limpo, convidando quem está de férias neste mês de julho a dar um salto à praia.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã vai ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade na costa sul do Algarve a partir do final da tarde, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro.

Assinada pelas meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, a previsão indica ainda uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

Assim, o termómetro vai oscilar entre os 18 e os 30 graus no Porto e os 20 e os 27 graus em Lisboa.

Braga e Bragança serão as regiões mais quentes, com a máxima a chegar aos 38, com Vila Real, Castelo Branco e Portalegre a chegarem ao 36 e Santarém e Évora aos 35.

Nas mínimas, Leiria vai atingir os 16 graus, com Viana do Castelo, Braga, Setúbal e Sagres a ficarem pelos 17.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores e períodos de céu muito nublado na Madeira, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul.

As temperaturas vão variar entre os 19 e os 25 em Ponta Delgada e os 20 e os 26 no Funchal.