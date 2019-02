Motociclismo Cal Crutchlow mais contente com a sua Honda Por

Apesar das queixas que tinha anteriormente relativamente à Honda RC213V # 35 da equipa LCR, Cal Crutchlow elogiou a sua moto.

O britânico foi o quinto mais rápido no segundo dia de testes oficiais de MotoGP em Sepang, e não obstante se sentir bem fisicamente sofreu uma queda que revela que ainda não se sente completamente à vontade com a sua máquina.

“Hoje foi um dia positivo e a equipa trabalhou muito bem. Experimentei a moto de 2019 todo o dia e tinha duas motos nas boxes. O que significou poder fazer testes do princípio ao fim e avaliar várias coisas. Correu como planeado, e foi positivo desse ponto de vista”, começou por referir Crutchlow.

O piloto britânico diz que apesar de não estar ainda completamente à vontade na sua Honda, tudo está melhor nesse aspeto: “Senti-me confirável ao longo do dia e estou contente com aquilo que a HRC trouxe para o teste e com a moto de corrida para esta época. A minha condição física não está má no que diz respeito ao meu tornozelo. Tive mais dores para o final do dia e o tornozelo estava durido, devido ao calor, mas no geral senti-me bem na moto”.