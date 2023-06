Nas Notícias Um café curto tem mais cafeína do que um cheio? Por

O café é uma as bebidas mais populares em Portugal e no mundo. E sobre o café não faltam teorias, explicações, justificações e hábitos. Uma dessas teorias indica que o café curto tem mais cafeína do que o café cheio. Mas isso será um mito ou tem prova científica? Esclareça essa e outras dúvidas.

No país existem pessoas que consideram que um café cheio é mais fraco do que um café curto devido à concentração da cafeína na chávena.

Só que aquilo que a evidência científica nos diz é que o café curto tem mais cafeína concentrada tendo por observação do volume total. Ou seja, esta é a conclusão, até porque é tida em conta com a concentração de cafeína quando se dá a extração de café e, segundo quem estuda o café, esta não é linear.

“Quando a água começa a passar sob pressão através do café moído, criando a bebida que cai na chávena, apanha, numa primeira fase, a maior concentração de sabores e cafeína. À medida que vai passando mais água, essas características vão ficando cada vez mais diluídas”, explica a Delta, uma das empresas líderes na produção e comercialização de café.

A respeito da força ou da fraqueza do café, a empresa criada por Rui Nabeiro, ele que foi uma das figuras mais marcantes de Portugal, e que deixou algumas das frases mais inspiradoras ao país, explica quais são cientificamente os resultados obtidos das suas observações.

“Um café curto tem, em média, cerca de 10 miligramas a menos de cafeína do que o café cheio.”

O que é um café sem princípio?

Curto, cheio, pingado, duplo, em chávena fria ou escaldada, não faltam formas de se pedir um café. E algumas pessoas pedem até um café sem princípio.

Em razão disso, na base destes pedidos, está o sabor do café que, entendem, poderá estar relacionado também com a presença da cafeína.

Em todo o caso, quem pede um café sem princípio está a ignorar uma das maiores propriedades do café que é lançada logo no seu começo quando sai da bica da máquina.

Deste modo, muitas pessoas acabam por pedir um café sem princípio porque não querem ficar com restos do café tirado anteriormente.

No entanto, a Delta defende que, numa máquina em perfeitas condições, essa questão não se coloca. Ou seja, o café sai no máximo sabor logo na primeira pinga que toca na chávena.

Um café muito torrado é mais forte?

A respeito da cafeína e do café surgem associadas outras questões que têm que ver com a tonalidade. Um café torrado é mais saboroso e mais forte?

A este propósito, nada melhor do que usar um exemplo de algo que acompanha muito o café, sobretudo, ao pequeno almoço – o pão.

Quando fica mais torrado o pão fica mais saboroso? Será que o pão fica mais delicioso quando fica mais queimado?

Assim, tal como em relação ao pão, no café a torra da cafeína é muito importante e ter a torra no ponto exato é essencial para que o café possa sair com a cafeína no máximo das suas potencialidades.

Quantos cafés por dia devemos tomar?

O café é um dos produtos mais apreciados do país e não falta na mesa de muita gente todos os dias. Por isso é que algumas pessoas acabem por beber mais do que um ou até dois cafés. E é por isso também que se coloca a dúvida: quantos cafés por dia devemos tomar?

No fundo, procuram-se respostas para saber se existe algum número ideal de cafés que se devem tomar por dia.

“As nossas descobertas sugerem que beber quatro cafés por dia pode ser parte de uma dieta e de uma pessoa saudáveis”, explicou Adela Navarro, cardiologista e líder de uma investigação ao número de cafés que não deve ser ultrapassado no consumo diário.

Deste modo, é importante nunca afastar a ideia de que, embora dê benefícios à saúde, nomeadamente no combate a doenças como diabetes, Parkinson ou doenças cardíacas, consumir café em excesso pode acabar por trazer problemas à saúde das pessoas.