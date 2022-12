Nas Notícias Como tornar o Natal mais seguro para cães e gatos? Por

Saiba os cuidados a ter para manter cães e gatos em segurança no Natal. Desde a alimentação às decorações, há dicas e conselhos úteis.

Desde a decoração e iluminação de Natal, passando pela alimentação típica desta época do ano, e sem esquecer os dias das festas propriamente ditos, em que temos convidados em casa, situação que aumenta os níveis de stress dos cães e gatos, são vários os desafios – e os perigos! – que os animais enfrentam nesta altura do ano.

Conheça os principais riscos e saiba que cuidados ter com cães e gatos, de forma a garantir uma quadra natalícia mais segura e feliz para todos, dando o máximo conforto possível para os amigos de quatro patas.

Dicas para cães e gatos seguros

“A quadra natalícia e a passagem de ano são festividades muito importantes para as nossas famílias e amigos, onde em alegria nos reunimos e celebramos mais uma época de amor, compaixão e esperança. Contudo, não nos podemos esquecer dos nossos patudos. Como membros das nossas famílias, estão sempre presentes nestes importantes momentos, porém existem alguns cuidados a ter para evitar problemas inesperados”, afirma Tiago Magalhães, médico veterinário ZU.

Este especialista indica quais os grandes perigos e dá-lhe os conselhos necessários para os prevenir:

Decorações e iluminação de Natal

Alerta: As decorações de Natal e brinquedos são uma constante nesta altura do ano e a verdade é que os nossos pets também as adoram! Por esse motivo, é mesmo necessário ter atenção para que estes não possam ingerir pequenas decorações ou brinquedos, que poderão provocar obstruções gastrointestinais graves.

Conselho: Existem diversas opções de brinquedos seguras e próprias para cães e gatos, excelentes para divertir e manter entretidos os nossos animais de companhia, algumas delas alusivas ao Natal (pode encontrar nas lojas ZU).

Alerta: Os fios elétricos das iluminações também deverão estar protegidos, para que os patudos não brinquem com eles ou os consigam roer, evitando assim o risco de eletrocussão.

Conselho: A medida mais segura a tomar será desligar as iluminações de Natal enquanto estivermos ausentes de casa.

Alerta: Outro cuidado a ter de extrema importância está relacionado com as plantas típicas da quadra Natalícia, como o azevinho e a flor de Natal, uma vez que quando ingeridas são tóxicas para cães e gatos.

Conselho: Assegure-se que as coloca num local inacessível aos animais de estimação.

Alimentação natalícia dos cães e gatos

Alerta: Outra parte importante desta época do ano é a gastronomia e os típicos pratos natalícios, muitas vezes ricos em condimentos, açúcares e chocolate. É importante não esquecer que o chocolate pode provocar intoxicação grave nos nossos pets, e como tal, é imperioso evitar o seu acesso a este alimento. Outros pratos condimentados, como o peru recheado ou o bacalhau, juntamente com a nossa tradicional doçaria, embora não apresentem toxicidade per si, quando ingeridos pelos patudos podem provocar alterações gastrointestinais graves, tais como vómitos ou diarreia, bem como problemas hepáticos ou pancreáticos.

Conselho: Uma recomendação útil será avisar previamente família e amigos, e em especial as crianças, que não devem oferecer os nossos alimentos aos nossos animais de companhia. Para o efeito, e para que não se sintam à margem desta grande festa, há diversas guloseimas adequadas e completamente seguras para os nossos patudos (aconselhe-se com o seu médico veterinário).

Dia das Festas

Alerta: As próprias festividades podem ser origem de stress e ansiedade para os nossos amigos de quatro patas. Os encontros, almoços e jantares típicos desta quadra juntam em salutar convívio família e amigos em nossa casa, o que muitas vezes conduz a manifestações típicas de stress por parte dos nossos pets, como por exemplo esconderem-se ou demonstrarem sinais de ansiedade e até mesmo agressividade.

Conselho: Nestas situações, é de extrema importância fornecer aos nossos animais de companhia um recanto calmo, longe de pessoas e da azáfama típica destes dias. Foguetes e fogo de artifício são também outra fonte de stress, tanto para cães, como para gatos. Para os ajudar, podemos evitar passeios na hora dos festejos e arranjar-lhes uma zona da casa onde o barulho seja o mais abafado possível. Podemos ainda acalmá-los colocando uma música tranquila. Existem também diversos suplementos alimentares disponíveis no mercado para ajudar nestas situações (aconselhe-se com o seu médico veterinário).