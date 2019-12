Cabo Verde prevê transporte marítimo como alternativa às ligações aéreas — Ministro

O ministro dos Transportes cabo-verdiano assegurou que o novo modelo de transportes marítimos interilhas será uma alternativa em breve aos transportes aéreos, anunciando que o primeiro navio no âmbito da renovação da frota partiu hoje da Coreia do Sul.

O transporte marítimo entre ilhas, de passageiros e carga, foi assumido em agosto pela CV Interilhas, empresa liderada pela portuguesa Transinsular (grupo ETE), vencedora do concurso público internacional para a concessão, de 20 anos, lançado pelo Governo cabo-verdiano.

“Está muito melhor do que estava antes”, afirmou hoje o ministro José Gonçalves, questionado pelos jornalistas à margem do fórum económico “Mar e Inovação, ‘drivers’ da Economia Global”, organizado na capital cabo-verdiana pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e pela embaixada de Portugal.

Face aos resultados dos primeiros três meses de operação da CV Interilhas, o Governo de Cabo Verde admite que anualmente poderão ser transportados 600.000 passageiros (além de carga e viaturas) entre as ilhas do arquipélago, um máximo histórico e acima do pico de 480.000 passageiros que utilizaram as ligações aéreas, registado em 2018.

“E certamente vamos criar as condições para que os transportes marítimos venham a ser uma alternativa aos transportes aéreos, pela frequência, pela regularidade e pela previsibilidade”, enfatizou José Gonçalves, destacando que o novo modelo introduziu até novas ligações marítimas, como para as ilhas do Sal e da Boavista.

No âmbito da renovação da frota – de cinco navios -, o novo ‘ferryboat’ que o grupo ETE (Transinsular) encomendou na Coreia do Sul, disse o governante, partiu hoje dos estaleiros, por via marítima, com destino a Cabo Verde.

“Aproximadamente cerca de dentro de 40 dias estará cá, dependendo das condições de mar”, disse José Gonçalves.

O navio deverá entrar ao serviço no início de 2020 e terá capacidade para mais de 450 passageiros e 50 viaturas ligeiras, segundo a empresa, para fazer especificamente a ligação entre as ilhas de Santo Antão e São Vicente.

Esta concessão dos transportes marítimos interilhas em Cabo Verde, que passou a ser assumida em 15 de agosto pela nova empresa CV Interilhas (participada em 51 por cento pela Transinsular e 49 por cento por armadores cabo-verdianos), resultou de um concurso público internacional.

A CV Interilhas transportou no primeiro trimestre de operação (até 15 de novembro) 146.000 passageiros e 11.000 viaturas em 1.200 ligações entre todos as ilhas de Cabo Verde, 25 por cento acima do registado no mesmo período de 2018.

Em entrevista à Lusa em novembro, o administrador-executivo da CV Interilhas admitiu que há aspetos a melhorar, mas lamentou a “polémica” muitas vezes “injusta” envolvendo a empresa, do concurso às sistemáticas queixas, sobretudo nas redes sociais, de passageiros descontentes com o serviço.

“Acreditamos muito neste projeto, que é muito inteligente e sem qualquer conotação política e que, acho, tem condições para servir melhor a população. É isso que nos atrai e estimula todos os dias, apesar de tanta polémica, muitas vezes, consideramos, um pouco injusta. Mas que temos de as ouvir e tentar aprender com elas [queixas]”, apontou o administrador-executivo da CV Interilhas, Paulo Lopes.

O responsável admitiu que “ainda há muito para melhorar” neste novo modelo, que conta com cinco navios afretados pela CV Interilhas, sobretudo a armadores cabo-verdianos, mas lamenta as queixas.

“É uma questão que nos colocamos todos os dias. A leitura que fazemos disso tem a ver, provavelmente, com as expectativas do utilizador, do cliente. Nós estamos em crer que houve uma grande melhoria do serviço, ao nível da pontualidade, do número de ligações. Fazemos mais do que estavam a ser feitas anteriormente e para ilhas que não estavam servidas antes”, explicou.